Specjaliści z Transition Technologies będą świadczyć usługi outsourcingu IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Podpisane umowy uruchamiają proces, w którym na przestrzeni trzech najbliższych lat COI może zatrudnić aż 500 specjalistów IT w 23 dziedzinach, na takich stanowiskach jak: programista Java, tester oprogramowania, Scrum Master, architekt IT, analityk biznesowy, specjalista ds. bezpieczeństwa i baz danych. Ze względu na niebagatelną kwotę (116 mln złotych), a także zakres jest to jeden z największych rozpisanych przetargów w ostatnim czasie, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie. Co więcej od teraz to rządowy ośrodek, przy wsparciu wyłonionych firm, będzie odpowiedzialny za realizację największych projektów mających na celu informatyzację administracji, a odpowiedzialność za czynności projektowe będzie opierać się na zasadach współpracy pomiędzy wyłonionymi firmami a COI. Jedną z większych firm, która dołączyła do grona tych podmiotów jest Transition Technologies, obsługująca największe, światowe korporacje oraz prowadząca centra inżynierskie i programistyczne.

- Od ponad 26 lat świadczymy usługi outsourcingu IT nie tylko w zakresie wynajęcia pracowników (w modelu body-leasing), ale także w dostarczaniu całych zespołów kompetencyjnych, które odpowiadają za ciągłość projektu od fazy początkowej aż po okres gwarancyjny i późniejsze utrzymanie (model managed services). Prowadzimy liczne centra outsourcingowe nie tylko w Polsce, ale także zagranicą. Niedawno otworzyliśmy biuro w Malezji (Kuala Lumpur), a od ponad 10 lat nasza spółka- córka działa także w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się, że doświadczenie i kompetencje pracowników TT będą wykorzystane podczas realizacji największych projektów dotyczących cyfryzacji administracji – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu Transition Technologies.

Specyfika projektów, oszczędności oraz elastyczność w zakresie reagowania na zapotrzebowanie pracowników – to tylko niektóre z zalet outsourcingu usług IT w formule body-leasing, które przyświecały władzom COI. Po podpisaniu umów ośrodek zwróci się do wybranych w ramach przetargu firm z zapotrzebowaniem na konkretnych specjalistów IT.

***

O Grupie Kapitałowej Transition Technologies:

Transition Technologies SA - polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Transition Technologies to lider w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT dla przemysłu oraz serwisu maszyn, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z pogranicza Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości oraz cyberbezpieczństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model chmury obliczeniowej.

Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. Firma posiada w Polsce 10 oddziałów regionalnych, a także ma swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1100 pracowników.

Kontakt dla mediów:

Anna Rasińska

Monday PR || Biuro prasowe Transition Technologies

anna.rasinska@mondaypr.pl

tel.: + 48 728 547 921